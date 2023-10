Caso Giambruno: Donzelli (Fd'I), la premier non si è resa vulnerabile

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Giovanni Donzelli, responsabile nazionale dell'organizzazione di Fratelli d'Italia, in una intervista al "Corriere della Sera" rispetta l'ordine di scuderia di via della Scrofa: silenzio stampa. "Ma se non ne parla Giorgia (Meloni), come faccio a parlarne io? Di certo Giorgia non si è resa vulnerabile, ha dimostrato che è forte". Secondo alcuni i rapporti fra la premier e i Berlusconi sono piuttosto gelidi, al netto dei tentativi di Pier Silvio di siglare una pax: "Noi guardiamo con attenzione tutte le grandi aziende strategiche, non Mediaset in particolare". Quanto a Striscia la Notizia "Striscia è Striscia, ha sempre fatto così. Mi ricordo quando da ragazzo dentro Alleanza Nazionale ero vicino a Maurizio Gasparri. E Ricci lo attaccava proprio mentre stava facendo la legge sulle televisioni che, mettiamola così, certo non dispiaceva a Mediaset. Maurizio si sfogava: ma come io faccio la legge per Mediaset e loro mi trattano in questo modo? È la legge di Striscia". Che non perdona neanche una premier di destra, coalizzata con Forza Italia. (segue) (Res)