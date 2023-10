Caso Giambruno: Donzelli (Fd'I), la premier non si è resa vulnerabile (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La festa per il primo anno di governo, sostiene il braccio operativo di Meloni nel partito, non è stata rovinata dai fuorionda dell'ex first gentleman: "Tanto per noi ogni mese ce n'è una. Se avessimo fatto la festa sette mesi fa, avreste detto che era rovinata per il caso Cospito. Se l'avessimo fatta due mesi fa, per il figlio di La Russa o per la Santanchè. Siamo abituati ad essere attaccati". In tutto e per tutto, Donzelli ricalca il solco della leader: "Perché questi attacchi? La verità è che a certi ambienti non andiamo giù. Lobby abituate a entrare nelle stanze del potere, tecnici che andavano a fare i ministri, ma anche alcuni dirigenti dei ministeri che si erano assuefatti alla debolezza della politica, mentre Meloni ne ha ripristinato la forza. Ma non solo Meloni: anche Conte e Schlein, nell'altro campo - conclude Donzelli - hanno fatto capire di non essere disposti a grandi coalizioni o a governi tecnici". (Res)