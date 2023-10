Caso Giambruno: Calenda (Azione), governo pessimo ma il fuorionda è una sconcezza (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Sulla giustizia - continua l'ex ministro - dovevano cambiare tutto e hanno solo inserito dei nuovi reati, sulla sanità non hanno fatto niente, sulla scuola hanno cambiato solo il nome del ministero, il Pnrr è completamente fermo, sul fronte delle infrastrutture, a parte i vaneggiamenti di Salvini sulle centrali nucleari e sul Ponte, non si muove nulla. L'immigrazione non sanno come gestirla e la politica industriale, tolta l'Alitalia, su cui hanno fatto molto in ritardo quello che io avevo proposto al Parlamento, è ferma". Calenda si domanda "cosa facciano tutto il giorno. È un governo che parla tanto, soprattutto di complotti contro l'esecutivo, e che tende a dividere il Paese, e questo è un fatto gravissimo. Aggiungo poi che in Europa è totalmente isolato perché ha pessimi rapporti con Germania, Francia e Spagna: oggi, di fatto, gli rimane solo l'Ungheria. E non ho finito: l'atto conclusivo di questo pessimo anno di governo è questa legge di bilancio che è pericolosa perché taglia provvisoriamente 14 miliardi di tasse in deficit". Fd'I ha tuttavia festeggiato il bilancio di questo primo anno: "A parte che fa un po' ridere un'iniziativa del genere dopo un anno, quella convention era tutta all'insegna della rivincita. Ma rivincita contro chi? State al governo, governate. Avete colonizzato la Rai in un modo che non era mai successo prima, avete una sponda straordinaria nei giornali di destra e nelle tv Mediaset, che volete?". Infine un consiglio alla premier: "Quello che direi a Meloni è: abbandona toni persecutori e aggressivi, comincia a prendere il passo di chi sta al governo e quindi rappresenta tutto il Paese", ha concluso Calenda. (Res)