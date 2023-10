Governo: Rampelli, meritiamo un voto alto per il primo anno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo anno di governo merita "un voto alto, ma non la lode". Lo ha detto in una intervista alla "Stampa" Fabio Rampelli, deputato di Fratelli d'Italia e vicepresidente della Camera, secondo il quale la maggioranza ha ancora "margini di miglioramento". Di una cosa in particolare va più orgoglioso: "L'autorevolezza internazionale conquistata sul campo da Giorgia Meloni, che ha dimostrato di saper leggere il futuro non roseo dell'Europa e dell'Occidente e fare proposte pragmatiche per contrastarlo. Ma anche l'aumento dell'occupazione, il taglio al cuneo fiscale, l'abolizione del reddito di cittadinanza per gli abili al lavoro, i provvedimenti per stimolare la natalità". Qualcosa però è mancato: "Diciamo che il post pandemia, l'aggressione di Putin all'Ucraina che non accenna a fermarsi, la crisi energetica conseguente, la terribile alluvione in Emilia-Romagna e, ora, l'assalto terroristico di Hamas a Israele raccontano che senza queste tragedie avremmo il vento in poppa. Ma ce la faremo lo stesso". (segue) (Res)