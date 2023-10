Medio Oriente: domani Macron in Israele per incontrare Netanyahu

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente francese Emmanuel Macron si recherà in Israele domani, 24 ottobre, per incontrare il primo ministro Benjamin Netanyahu. Lo ha reso noto l'Eliseo. Al momento sette cittadini francesi risultano dispersi dopo l'attacco condotto dal movimento islamista palestinese Hamas contro Israele. Una donna è ostaggio del gruppo, che potrebbe detenere anche le altre sei persone sebbene non ci sia "certezza", ha fatto sapere la presidenza francese.(Frp)