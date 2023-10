Medio Oriente: Cisgiordania, due morti e quattro feriti in scontri con Forze israeliane a Jalazone

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Almeno due palestinesi sono morti e altri quattro sono rimasti feriti negli scontri con le Forze di difesa israeliane (Idf) nel campo profughi di Jalazone, nei pressi di Ramallah, in Cisgiordania. Lo ha riferito il ministero della Sanità dell’Autorità nazionale palestinese (Anp), in un comunicato stampa diramato questa mattina. All’alba, le Idf hanno effettuato un’incursione nel campo, per arrestare una ventina di palestinesi ricercati. Durante l’operazione, gruppi di giovani palestinesi hanno tentato di impedire loro l’accesso ad Al Jalazone. Le due vittime di questa mattina, Tarish Nakhla e Mohammed Nidal Alyan, hanno portato il bilancio dei morti in Cisgiordania, dallo scorso 7 ottobre (ovvero dall’inizio degli attacchi del movimento islamista palestinese Hamas contro Israele, denominati “Alluvione di Al Aqsa”), a 95. Intanto, nel campo profughi di Jalazone e nella città di Ramallah (sede dell’Anp) questa mattina all’alba i cittadini hanno improvvisato manifestazioni di protesta contro le operazioni delle Idf, tanto nella Striscia di Gaza, quanto in Cisgiordania, dove continuano le campagne di arresti delle autorità israeliane. Secondo l’agenzia di stampa palestinese “Wafa”, almeno cinque palestinesi sono stati arrestati nel governatorato di Tulkarm, dieci a Beit Rima e uno a Ghassana, a nord-ovest di Ramallah, undici a Bani Naim, a sud di Hebron, tre a Silat al Harithiya, a ovest di Jenin, sei nel governatorato di Nablus e undici in quello di Betlemme. (Res)