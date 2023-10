Argentina: presidenziali, Massa vince a sorpresa il primo turno e va al ballottaggio con Milei

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il candidato del centrosinistra argentino, il ministro del'Economia Sergio Massa, ha chiuso il primo turno delle presidenziali ottenendo a sorpresa circa sei punti di vantaggio sull'ultra-liberista Javier Milei, sin qui il netto favorito dai sondaggi. I due andranno al ballottaggio del 19 novembre, escludendo la conservatrice Patricia Bullrich, già ministro della Sicurezza nei governi dell'ex presidente Mauricio Macri, giunta terza a una lunga distanza. Con oltre il 94 per cento di schede scrutinate, Massa ha ottenuto il 36,44 per cento dei voti contro il 30,11 per cento del leader de La Libertà Avanza, mentre Bullrich si ferma al 23,86. (Abu)