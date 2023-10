Giappone: elezione suppletiva, il Pld di Kishida perde uno dei due seggi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Partito liberaldemocratico (Pld) del primo ministro del Giappone, Fumio Kishida, ha perso uno dei due seggi in palio all’elezione suppletiva nazionale che si è tenuta nella giornata di ieri. Hajime Hirata, un candidato indipendente sostenuto dai partiti di opposizione, ha vinto l’elezione per un seggio alla Camera dei consiglieri (la camera alta del parlamento giapponese) nel distretto di Tokushima-Kochi, mentre il Pld è riuscito a difendere il distretto n.4 della Camera dei rappresentanti a Nagasaki. Il partito del primo ministro Kishida sperava di difendere entrambi i seggi, ma l’esito del voto conferma la crisi di consensi della maggioranza di governo, alle prese con le difficoltà derivanti dall’inflazione ancora sostenuta, cui ancora non corrisponde una crescita analoga dei salari reali. (segue) (Git)