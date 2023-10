Medio Oriente: Hamas, Iran discutono come "fermare" attacchi israeliani contro Gaza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Hamas ha reso noto che il capo del suo ufficio politico, Ismail Haniyeh, ha ricevuto una telefonata dal ministro degli Esteri iraniano Hossein Amir-Abdollahian nella serata di ieri, per discutere di "come utilizzare tutti i metodi per fermare" gli attacchi israeliani a Gaza. I due funzionari hanno anche "discusso gli ultimi sviluppi legati all'aggressione sionista contro la Striscia di Gaza", ha affermato Hamas tramite la piattaforma di messaggistica Telegram. Il leader supremo dell'Iran, l'ayatollah Ali Khamenei, ha dichiarato che Teheran non è coinvolto nell'attacco di Hamas contro Israele del 7 ottobre scorso, pur esprimendo il proprio sostengo politico all'operato dell'organizzazione islamista palestinese. Secondo funzionari statunitensi, al momento non ci sono "informazioni dirette" che colleghino l'attacco subito da Israele all'Iran, ma Washington ritiene che l'Iran sia "generalmente complice" del gruppo palestinese. (Res)