Argentina: presidenziali, Massa incassa la vittoria al primo turno e promette di non deludere

- Il ministro dell'Economia dell'Argentina, Sergio Massa, ha promesso che "non deluderà" l'elettorato che gli ha permesso di chiudere a sorpresa in vantaggio il primo turno delle presidenziali. "Ci ho messo il volto, ma sono stati la forza e la volontà di ciascuno degli elettori incontrati in lungo e in largo nel Paese a permettere di conquistare oltre 15 punti percentuali dalle primarie di agosto ad oggi", ha detto Massa nel discorso immediatamente successivo alla pubblicazione dei dati ufficiali. Il candidato del centrosinistra ha ottenuto il 36 per cento dei consensi contro il 30 per cento andato a Javier Milei, leader de La Libertà Avanza a lungo dato favorito di sondaggi. Esclusa dal ballottaggio del 19 novembre la conservatrice Patricia Bullrich, già ministro della Sicurezza nei governi dell'ex presidente, Mauricio Macri. "Il nostro Paese vive una situazione complessa, difficile e piena di sfide. Ma ciò nonostante", ha proseguito Massa rivolgendosi al suo elettorato, "avete creduto che potessimo essere il miglior strumento per iniziare a costruire la storio politica argentina. So che molti di quelli che ci hanno votato, stano soffrendo. Sappiate che come presidente, dal 10 dicembre in avanti, non vi deluderò", ha detto Massa. (segue) (Abu)