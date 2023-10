Argentina: presidenziali, Massa incassa la vittoria al primo turno e promette di non deludere (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Poco prima era stato Milei a ringraziare il suo elettorato per il risultato "storico" ottenuto alle urne. "Non perdiamo di vista il risultato storico", ha detto l'economista cui i sondaggi avevano assegnato anche una possibile vittoria al primo turno. "Aver fatto la migliore elezione della storia del liberalismo in Argentina ci riempie di orgoglio. Dal niente siamo arrivati ad avere circa 40 deputati e otto senatori. Ciò che abbiamo costruito è impressionante", ha detto Milei. La presidenza verrà decisa, come da pronostici, al ballottaggio del 19 novembre. Milei, secondo diversi analisti rilanciati dai media, potrebbe recuperare buona parte del 24 per cento circa dei voti andati al primo turno a Bullrich. Oltre a eleggere presidente e vice presidente, i quasi 36 milioni di votanti devono anche definire la composizione delle Camere del Parlamento: verranno infatti rinnovati la metà dei seggi alla Camera dei Deputati e un terzo del Senato. Dalle urne usciranno anche i nomi dei governatori di tre province (Buenos Aires, Catamarca, Entre Rios) e della città metropolitana di Buenos Aires, oltre ai componenti argentini del parlamento del Mercosur (Mercato comune del sud). (Abu)