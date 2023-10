Coree: effettuata esercitazione aerea congiunta di Usa, Giappone e Corea del Sud

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le forze aeree di Stati Uniti, Corea del Sud e Giappone hanno tenuto ieri la prima esercitazione aerea trilaterale nei pressi della Penisola coreana. L'esercitazione, che ha coinvolto un bombardiere strategico statunitense B-52 e aerei da combattimento dei tre Paesi, è parte delle iniziative intraprese dai tre alleati per rafforzare la cooperazione nel campo della sicurezza in risposta alle minacce balistiche e nucleare della Corea del Nord. In un’audizione parlamentare tenuta la scorsa settimana, il generale sudcoreano Kim Seung-kyum, che presiede Comando delle forze combinate Corea del Sud-Usa (Cfc), aveva preannunciato l'esercitazione comune. I tre Paesi hanno istituito inoltre una linea di comunicazione diretta tra i rispettivi consiglieri per la sicurezza nazionale. (Git)