Medio Oriente: leader occidentali riaffermano diritto di Israele a difendersi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente degli Stati Uniti Joe Biden e i leader dei principali alleati occidentali di Washington hanno riaffermato il loro sostegno a Israele e al suo diritto di difendersi domenica, esortando però il Paese a rispettare il diritto umanitario internazionale nel contesto degli attacchi aerei contro Hamas a Gaza. "Oggi il presidente Joseph R. Biden, il primo ministro Justin Trudeau del Canada, il presidente Emmanuel Macron della Francia, il cancelliere Olaf Scholz della Germania, il presidente del Consiglio Giorgia Meloni dell'Italia e il primo ministro Rishi Sunak del Regno Unito hanno discusso del conflitto in corso tra Israele e l'organizzazione terroristica Hamas", hanno dichiarato i leader in una dichiarazione congiunta. I leader hanno anche chiesto "il rilascio immediato di tutti gli ostaggi” catturati da Hamas durante il sanguinoso attacco sferrato contro Israele il 7 ottobre scorso, e si sono impegnati a mantenere “uno stretto coordinamento per sostenere i loro cittadini nella regione, in particolare coloro che desiderano lasciare Gaza". Il bilancio dell’attacco sferrato da Hamas contro Israele all’inizio di questo mese è di 1.400 vittime. La campagna aerea intrapresa da Israele su Gaza in risposta all’attacco ha causato almeno 4.385 vittime e 13.561 feriti, secondo il ministero della Salute del territorio palestinese.(Was)