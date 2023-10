Usa: Blinken, soddisfatti per rilascio cittadine statunitensi da parte di Hamas

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli Stati Uniti sono impegnati sin dal principio della crisi in corso in Medio Oriente per ottenere la liberazione dei cittadini statunitensi presi in ostaggio dal gruppo islamista palestinese Hamas, e sono soddisfatti della liberazione delle due cittadine statunitensi Judith e Natalie Raanan, avvenuto ieri. Lo ha dichiarato il segretario di Stato Usa Antony Blinken nel corso di una intervista all'emittente televisiva "Nbc News". "Stiamo lavorando su questo fin dall'inizio: siamo stati in contatto con diversi partner nella regione, inviando messaggi chiari sulla necessità di rilasciare immediatamente e incondizionatamente tutti gli ostaggi, ha detto il segretario, aggiungendo di aver parlato direttamente con le due donne liberate dall'organizzazione palestinese: "Mi sono sembrati forti di mente e spirito. Tuttavia, rimangono molti altri ostaggi, e speriamo che ne vengano rilasciati altri. Ma la questione fondamentale è questa: devono essere rilasciati, ciascuno di loro, ora, incondizionatamente", ha affermato il segretario.(Was)