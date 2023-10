Medio Oriente: Blinken, Israele ha diritto di difendersi, ci confrontiamo sulle modalità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Israele ha il pieno diritto di difendersi in risposta all'attacco subito dal gruppo islamista palestinese Hamas lo scorso 7 ottobre. Lo ha dichiarato il segretario di Stato Usa Antony Blinken nel corso di una intervista all'emittente televisiva "Nbc News". "Non siamo qui per mettere in discussione ciò che stanno facendo. Stiamo parlando con loro regolarmente su come lo stanno facendo. È di vitale importanza che si adottino tutte le misure per proteggere i civili, che l'assistenza umanitaria raggiunga le persone intrappolate in questo fuoco incrociato causato da Hamas. Naturalmente - ha proseguito Blinken - entrambi vogliamo assicurarci che molti ostaggi siano riportati a casa, ed è per questo che ci stiamo lavorando praticamente ogni minuto della giornata", ha detto il segretario. Per quanto riguarda i piani per una invasione di terra di Gaza e i rischi che tale iniziativa comporterebbe per gli ostaggi di Hamas - ha aggiunto il segretario - queste sono decisioni che Israele deve prendere. Possiamo offrire i nostri migliori consigli, il nostro miglior giudizio, su come farlo e su come ottenere al meglio i risultati che cercano. Blinken ha anche confermato che le forniture di acqua a Gaza, bloccate da Israele dopo l'attacco del 7 ottobre, sono state parzialmente ripristinate. (Was)