Filippine-Cina: Usa esprimono sostegno a Manila dopo ultimo incidente nel Mar Cinese Meridionale

- Gli Stati Uniti sostengono i loro alleati filippini a fronte delle azioni pericolose e illegali della Guardia costiera cinese, che ha ostacolato una missione di rifornimento delle Filippine a Second Thomas, parte dell'atollo contesto delle Spratly, nel Mar Cinese Meridionale. E' quanto afferma una nota diffusa dal dipartimento di Stato Usa in risposta all'incidente di ieri, che ha visto una imbarcazione filippina speronata da un pattugliatore della Guardia costiera cinese. Le manovre pericolose delle imbarcazioni cinesi "hanno messo a rischio la sicurezza dei membri dell'equipaggio filippino e hanno ostacolato l'arrivo di forniture fondamentali per i militari di servizio presso il BRP Sierra Madre", afferma la nota riferendosi all'avamposto militare delle Filippine nell'atollo conteso. Il dipartimento di Stato aggiunge che la secca di Second Thomas "è situata ben all'interno della zona economica esclusiva delle Filippine e sulla piattaforma continentale delle Filippine. La decisione di un tribunale internazionale nel luglio 2016, legalmente vincolante sia per le Filippine che per la Repubblica Popolare Cinese, ha chiarito che 'non esiste alcun fondamento legale per alcun diritto della Cina sulle zone marittime attorno a Second Thomas'", ricorda la nota. Gli Stati Uniti ribadiscono inoltre "che l'Articolo IV del Trattato di mutua difesa tra gli Stati Uniti e le Filippine del 1951 si estende agli attacchi armati contro le forze armate filippine, le navi pubbliche e gli aeromobili, compresi quelli della loro Guardia costiera, ovunque nel Mar Cinese Meridionale". (segue) (Was)