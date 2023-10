Filippine-Cina: Usa esprimono sostegno a Manila dopo ultimo incidente nel Mar Cinese Meridionale (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In un altro incidente, una nave della Guardia costiera filippina che scortava la missione di rifornimento di routine è stata "urtata" da quella che la task force filippina ha descritto come una "nave della milizia marittima cinese". La Cina, tuttavia, ha accusato l’imbarcazione filippina di aver “deliberatamente” creato disordini invertendo la rotta in “maniera premeditata” contro un peschereccio cinese. Il video diffuso dalle forza armate filippine mostra la prua della nave della guardia costiera cinese e la poppa della nave di rifornimento che si urtano per un breve momento, e la nave filippina che prosegue poi per la sua rotta. Non è chiaro se ci siano stati danni. (Was)