Indonesia: annunciata candidatura a vicepresidente del figlio maggiore di Widodo

22 luglio 2021

- Il ministro della Difesa e candidato alla presidenza indonesiana Prabowo Subianto ha annunciato ieri di aver scelto Gibran Rakabuming, figlio maggiore del presidente Joko Widodo, come suo candidato alla vicepresidenza in vista delle elezioni in programma il prossimo febbraio. "La Coalizione Indonesia avanzata, composta da otto partiti politici (...) ha raggiunto un consenso nel sostenere Prabowo Subianto come candidato alla presidenza (e) Gibran Rakabuming Raka come candidato alla vice presidenza", afferma una nota diffusa a margine di un incontro tra i leader della coalizione. Subianto e Rakabuming formalizzeranno assieme la loro candidatura mercoledì. (segue) (Fim)