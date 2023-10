Auto: Toyota, parzialmente ripristinata la produzione in Giappone

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Toyota Motor Corp. è riuscita a ripristinare l'attività di cinque linee di produzione presso quattro suoi stabilimenti in Giappone, dopo le interruzioni causata la scorsa settimana dal blocco delle consegne di un fornitore. Lo ha riferito l'emittente televisiva "Nhk". Toyota aveva annunciato nei giorni scorsi la sospensione parziale della produzione in Giappone a seguito di un'esplosione presso lo stabilimento produttivo di un fornitore di componenti avvenuta lunedì 16 ottobre. Il conseguente blocco delle forniture ha causato ricadute sulla produzione del costruttore di auto giapponese, con il blocco di 13 linee di produzione in otto fabbriche nelle prefetture di Aichi e nelle zone circostanti nel Giappone centrale. (Git)