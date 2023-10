Serbia-Kosovo: Rakic (Lista serba), pronti a partecipare alle elezioni nei comuni del nord

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente della Lista serba (gruppo politico rappresentativo dei serbi del Kosovo) Goran Rakic ha invitato le autorità di Pristina, in Kosovo, ad "annunciare quanto prima" le elezioni per i nuovi sindaci e le assemblee municipali nei quattro comuni del nord del Kosovo. Rakic ha sottolineato che il gruppo politico è "pronto a parteciparvi". Lo scrive la stampa di Belgrado, secondo cui nella conferenza stampa il presidente della Lista serba ha precisato che ora "la palla passa a Pristina". "Anche questa questa volta ascolteremo il consiglio del presidente serbo Aleksandar Vucic. Inviamo il messaggio che siamo pronti a partecipare alle elezioni nel nord del Kosovo per incoraggiare un processo politico e un dialogo che portino alla realizzazione dei nostri obiettivi. Chiediamo a Pristina di indire al più presto possibile elezioni locali straordinarie per i sindaci e i consiglieri comunali in tutti e quattro i comuni del nord del Kosovo", ha affermato Rakic. (Seb)