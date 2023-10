Finlandia: morto l'ex presidente e premio Nobel Ahtisaari, aveva 86 anni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il premio Nobel per la pace Martti Ahtisaari, decimo presidente della Finlandia tra il 1994 e il 2000, è morto oggi all'età di 86 anni. Lo ha riferito in un comunicato l'ufficio del presidente finlandese. Ahtisaari è stato celebrato in tutto il mondo per aver mediato la pace nelle zone di conflitto in Kosovo, Indonesia e Irlanda del Nord. "La pace è una questione di volontà. Tutti i conflitti possono essere risolti e non ci sono scuse per permettere che diventino eterni", disse Ahtisaari quando accettò il premio Nobel nel 2008. (Sts)