Serbia-Kosovo: inviati speciali di Ue e Stati Uniti in visita sabato 21 ottobre

- Il rappresentante speciale dell'Unione europea per il dialogo Belgrado-Pristina, Miroslav Lajcak, e quello degli Stati Uniti per i Balcani occidentali, Gabriel Escobar, saranno in visita in Serbia e in Kosovo sabato 21 ottobre. I du inviati avranno un incontro a Belgrado con il presidente serbo Aleksandar Vucic e a Pristina con il premier kosovaro Albin Kurti. Lo ha annunciato il portavoce del Servizio europeo per l'azione esterna (Eeas), Peter Stano. Lo scopo della visita è quello di compiere "progressi concreti nell'attuazione dell'Accordo sulla strada della normalizzazione e della riduzione della tensione dopo gli ultimi eventi". "Abbiamo chiare aspettative che entrambe le parti continueranno il processo di normalizzazione e adempiranno ai propri obblighi senza ritardi o condizioni", ha sottolineato Stano. (Beb)