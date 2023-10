Serbia-Kosovo: Vucic, da Cina massima comprensione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Serbia ha riscontrato la comprensione della Cina sulla questione del Kosovo. Lo ha affermato il presidente serbo Aleksandar Vucic da Pechino, dove si trova per il terzo Forum sulla Nuova via della seta, dopo l'incontro con l'omologo cinese Xi Jinping. Lo riporta la stampa di Belgrado. Vucic ha sottolineato che "più delle altre volte" con Xi ha discusso "del Kosovo e del rispetto delle norme giuridiche internazionali e di ciò che sta attraversando la Serbia, dell'applicazione di doppi standard e del mancato rispetto della Carta delle Nazioni Unite e della Risoluzione 1244 dell'Onu". Il presidente serbo ha quindi annunciato che alla prevista sessione del Consiglio di sicurezza dell'Onu sul Kosovo del 23 ottobre saranno presenti o lui o la premier Ana Brnabic o il ministro degli Esteri Ivica Dacic, "in base alla situazione del momento". (Seb)