Balcani: Banca mondiale, crescita regione accelera nel 2024 al 3 per cento (2)

- L'analisi evidenzia come permangano differenze tra i Paesi nella velocità della ripresa e nel ritorno ai livelli raggiunti prima dello scoppio della pandemia, e come per esempio la crescita in Montenegro e Albania nel 2023 sia stata più forte del previsto, a cui ha contribuito, tra le altre cose, una stagione turistica di successo, mentre nel 2024 potrebbe parzialmente rallentare. Secondo le proiezioni, nel 2024 la crescita accelererà invece in Serbia, Macedonia del Nord, Bosnia ed Erzegovina, nonché in Kosovo, sotto l'influenza dell'aumento dei consumi e degli investimenti. Sempre secondo lo stesso rapporto poi il tasso medio di occupazione nella regione balcanica ha raggiunto un nuovo massimo storico di quasi il 48 per cento, con 103 mila nuovi posti di lavoro creati tra la metà del 2022 e la metà del 2023. I progressi in questo settore sono stati più forti in Albania, Bosnia Erzegovina e Montenegro. (Seb)