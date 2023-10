Serbia-Kosovo: Lajcak, non ci sono alternative al dialogo anche dopo eventi Banjska

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli eventi di Banjska “hanno cambiato la situazione” ma non ci sono comunque alternative al dialogo per la normalizzazione dei rapporti tra Belgrado e Pristina. Lo ha dichiarato l’inviato Ue per il dialogo, Miroslav Lajcak, dopo l’incontro con il premier kosovaro Albin Kurti a Pristina. Gli aggressori della polizia kosovara a Banjska devono essere assicurati alla giustizia, ha detto Lajcak, e l’accaduto deve essere oggetto di un'indagine approfondita. L’inviato Ue ha infine dichiarato che i Paesi occidentali condannano fermamente l'attentato a Banjska e si aspettano piena collaborazione da parte della Serbia per fare luce sull’episodio. Lajcak effettua oggi un viaggio a due tappe, Pristina e Belgrado, assieme agli inviati di Stati Uniti, Italia, Francia e Germania per ribadire la necessità dell’attuazione degli accordi presi per la normalizzazione dei rapporti.(Alt)