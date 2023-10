© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Di seguito un quadro dei principali appuntamenti previsti per domani a Roma e nel LazioROMA CAPITALE– L'assessore ai Lavori pubblici Ornella Segnalini interviene al "II Italian Water Dialogue: Blue development and Hydrodiplomacy". L'incontro si muoverà attorno alla presentazione del prossimo World Water Forum, a Bali nel 2024, all'annuncio della Candidatura di Roma per il Wwf 2027 da parte del Comitato Promotore istituzionale e alla presentazione di esperienze e best practice.Roma, Palazzo Valentini, via Quattro Novembre 119 (ore 10)- L'assessore ai Lavori pubblici Ornella Segnalini partecipa alla presentazione del volume Pnrr: attuazione e opportunità a cura di Grimaldi Alliance, edito da Il Sole 24 Ore.Roma, Grimaldi Alliance, via Pinciana 25 (ore 11) (segue) (Rer)