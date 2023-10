Business news: Brasile, analisti finanziari, inflazione al 4,75 per cento nel 2023

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

Il Brasile dovrebbe chiudere il 2023 con un tasso di inflazione del 4,75 per cento. È quanto prevedono gli analisti di oltre cento istituzioni finanziarie del Paese, nel rapporto settimanale "Focus", diffuso dalla Banca centrale (Bc) il 16 ottobre. Il dato è in calo rispetto al 4,86 previsto la scorsa settimana. A settembre, l'indice dei prezzi al consumo (Ipca) dell'istituto nazionale di statistica (Ibge) segnala una crescita dell'inflazione dello 0,26 su mese, portando la stima annuale al 5,19 per cento. Nei primi nove mesi dell'anno l'inflazione registra un aumento del 3,50 per cento.