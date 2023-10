Business news: Argentina, Fernandez, importanti investimenti cinesi nell'estrazione del litio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente dell'Argentina, Alberto Fernandez, ha dichiarato nel corso del Forum sull'iniziativa cinese Belt and Road (la nuova Via della seta) a Pechino che l'investimento cinese nel settore minerario dell'Argentina è importante, in particolare nelle saline in cui si estrae il litio. Il presidente ha inoltre dichiarato che l'Argentina sta lavorando per sviluppare ulteriormente il settore e aumentare le esportazioni di litio. (Res)