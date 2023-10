Business news: Venezuela, Trinidad e Tobago riceve la licenza per sviluppare giacimento di gas Dragon

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo di Trinidad e Tobago potrà sviluppare il giacimento di gas Dragon, in Venezuela, dopo che gli Stati Uniti hanno autorizzato la licenza per effettuare pagamenti in contanti e in natura a Caracas. Stuart Young, ministro dell'Energia e delle Industrie energetiche, ha affermato che l'Ufficio di controllo dei beni stranieri (Ofac) ha emesso un emendamento alla licenza richiesta da Port of Spain. "La licenza avrà ora una validità di due anni, fino al 31 ottobre 2025, un tempo più che sufficiente", ha detto Young, sottolineando che il governo venezuelano lavorerà insieme alla Compagnia nazionale del gas di Trinidad e Tobago (Ngc) e alla compagnia di idrocarburi Shell per completare i negoziati e gli accordi con il governo venezuelano e l'azienda statale Petreleos de Venezuela (Pdvsa). Port of Spain intende sviluppare, produrre ed importare il gas Dragon dalle acque venezuelane. La Shell gestirà il giacimento Dragon e il gas sarà portato alla piattaforma Hibiscus per essere trasmesso agli impianti di Trinidad e Tobago in un lasso di tempo previsto inferiore a due anni. (Res)