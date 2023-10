Business news: Brasile-Paraguay, Lula e Pena si incontrano per rivedere contratto centrale idroelettrica Itaipu

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I presidenti di Brasile, Luiz Inacio Lula da Silva, e Paraguay, Santiago Peaa, si incontreranno il prossimo giovedì, 26 ottobre, a Brasilia, per avviare ufficialmente i negoziati tra i due paesi per la revisione dell'allegato C del Trattato per la gestione della centrale idroelettrica bi-nazionale di Itaipu. Lo ha annunciato il direttore generale della centrale, Enio Verri, nel corso di una udienza pubblica al Senato. Nel febbraio 2023 la società di gestione della centrale ha saldato le ultime rate del debito contratto 50 anni fa con il Brasile per realizzare il progetto. Questo mette fine all'obbligo da parte del Paraguay di vendere l'energia in eccesso al Brasile a prezzo di costo, come previsto appunto nell'allegato C dell'accordo. (Res)