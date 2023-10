Business news: Brasile, governo aderisce a codice internazionale protezione turisti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro del Turismo del Brasile ha firmato il trattato di adesione al Codice internazionale per la protezione dei turisti (Icpt), a margine di una riunione dell'Organizzazione mondiale del Turismo (Unwto), in corso in Uzbekistan. Si tratta di un insieme completo di principi e raccomandazioni sulla protezione dei turisti in situazioni di emergenza, non limitata alle pandemie, e sui diritti dei consumatori, con l'obiettivo di ripristinare la fiducia nei viaggi e fornire garanzie sufficienti ai viaggiatori internazionali in situazioni di emergenza avverse. "Questo è un altro risultato del lavoro svolto dal ministero del Turismo con l'obiettivo di migliorare l'esperienza turistica in Brasile, nonché la sua sicurezza sotto tutti gli aspetti. Credo che la firma di oggi rappresenti un nuovo momento nel turismo nel nostro Paese", ha commentato il ministro Celso Sabino. Con l'adesione, il Brasile entra a far parte della rete di paesi impegnati a favore dei turisti e dovrà informare il Segretario generale dell'entità sulla sua applicazione nel proprio paese con l'obiettivo di condividere conoscenze, esperienze e pratiche raccomandate. (Res)