Giappone: elezione suppletiva, il Pld di Kishida perde uno dei due seggi (2)

- Secondo un sondaggio pubblicato dall’agenzia di stampa “Kyodo” prima del volto, il tasso di approvazione goduto dal governo del primo ministro Kishida ha registrato una ulteriore flessione, attestandosi al minimo record del 32,3 per cento. Dal suo insediamento a ottobre 2021, il governo Kishida non aveva mai registrato un dato così basso in termini di fiducia: il precedente record negativo risaliva al bimestre di novembre-dicembre 2022, quando il tasso di approvazione dell’esecutivo era scivolato al 33,1 per cento. Prima del voto di ieri alcuni osservatori politici avevano ipotizzato lo scioglimento della Camera bassa da parte del primo ministro e la convocazione di elezioni anticipate, nel caso il Pld fosse riuscito a confermare entrambi i seggi. (Git)