Svizzera: seconda proiezione, destra conservatrice avanza mentre i Verdi crollano (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Oltre ai 4 partiti di governo sono presenti in Parlamento altre 8 forze politiche, ovvero i Verdi (Partito ecologista svizzero), il Partito verde liberale della Svizzera (Pvl), il Partito evangelico svizzero (Pe), il Partito del lavoro (Pdl), Solidarites (Sol), Unione democratica federale (Udf), Lega dei ticinesi (Lega), Partito liberale svizzero (Pls). I seggi, secondo questa seconda proiezione, verrebbero così distribuiti in seno al Consiglio nazionale dopo il voto di ieri e di oggi: all’Udc 61 seggi (+8), al Ps 40 (+1), al Centro 30 (+2), ai Liberali radicali 29 (invariato), ai Verdi 22 (-6), al Pvl 11 (-5), al Pev 2 seggi (-1), a Udf 1 (invariato), a Lega 1 (invariato), Pdl-Sol nessun seggio (-2), ad altri partiti 3 seggi (+3). I risultati definitivi per il Consiglio degli Stati (Camera alta del Parlamento) saranno noti solo dopo i ballottaggi del 19 novembre. In questa tornata nessun candidato ha raggiunto la maggioranza assoluta, anche se al momento resta in testa il presidente dell'Udc Marco Chiesa, mentre il secondo seggio dovrebbe andare a Fabio Regazzi del Centro. (Geb)