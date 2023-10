© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Manca poco meno di un'ora alla chiusura dei seggi per il primo turno delle presidenziali in Argentina. Alle 17, le 22 in Italia, l'affluenza è stata del 66 per cento dei votanti. Alle primarie obbligatorie di agosto, l'affluenza, nella stessa ora, era stata del 61,5 per cento.(Abu)