Business news: Argentina-Cina, Fernandez, Pechino ci ha aiutato con debito "irresponsabile" Fmi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Cina è stata vicina all’Argentina nel periodo della pandemia e ha fornito sostegno finanziario a fronte del debito irresponsabile contratto con il Fondo monetario internazionale (Fmi). Lo ha detto il presidente argentino Alberto Fernandez, intervenendo al Terzo Forum della Via della Seta a Pechino. "La Cina è stata un popolo fraterno che ci ha accompagnato nella pandemia e ci ha fornito sostegno finanziario di fronte al debito irresponsabile che il governo precedente aveva contratto con l’Fmi. Ciò ci ha permesso di affrontare le conseguenze di una siccità che ci ha fatto perdere il 25 per cento delle nostre esportazioni", ha detto il presidente argentino. Fernandez ha ricordato la fornitura di vaccini e le forniture mediche che il Paese asiatico ha fornito all’Argentina durante la pandemia, che gli hanno permesso di “recuperare la normalità” e di riattivare “l’attività economica”. Per il capo dello stato argentino, l’attuale contesto internazionale è vantaggioso affinché l’iniziativa della Nuova via della seta promossa dalla Cina diventi “un promettente” progetto di “cooperazione congiunta” tra paesi emergenti. "Viviamo in un'epoca di transizione globale, digitale ed economica che ci costringe ad assumerci rischi e opportunità. Dobbiamo affrontare queste sfide con una logica pacifica. Sosteniamo le iniziative del presidente Xi Jinping per raggiungere lo sviluppo globale", ha affermato Fernandez. (Res)