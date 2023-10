Argentina: presidenziali, primi risultati entro le 3 ore italiane

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dovrebbero iniziare a conoscersi attorno alle 22 (le 3 in Italia) i risultati delle elezioni presidenziali in Argentina. Lo riferiscono fonti delle autorità elettorale citate dai media locali, non escludendo che le procedure possano anche essere leggermente anticipate. Le prime analisi del voto effettuate ufficiosamente all'uscita dei seggi sembrano confermare che nessuno dei cinque candidati - l'ultra liberale Javier Milei, l'attuale ministro dell'Economia Sergio Massa, l'ex ministra della Sicurezza Patricia Bullrich, il governatore della provincia di Cordoba Juan Schiaretti e l'avvocata di sinistra Myriam Bregman - possa avere i numeri per aggiudicarsi la corsa al primo turno. Oltre a eleggere presidente e vice presidente, i quasi 36 milioni di votanti devono anche definire la composizione delle Camere del Parlamento: verranno infatti rinnovati la metà dei seggi alla Camera dei Deputati e un terzo del Senato. Dalle urne usciranno anche i nomi dei governatori di tre province (Buenos Aires, Catamarca, Entre Rios) e della città metropolitana di Buenos Aires, oltre ai componenti argentini del parlamento del Mercosur (Mercato comune del sud). (Abu)