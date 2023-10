Usa-Cina: visita governatore California a Pechino, attesi accordi di cooperazione sul clima

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Durante la sua visita a Pechino, in programma da lunedì, il governatore della California Gavin Newsom cercherà di rafforzare il ruolo del suo stato come leader globale sul cambiamento climatico e firmerà accordi con i leader delle province cinesi per stabilire impegni reciproci su una serie di obiettivi climatici. Lo scrivono oggi i media statunitensi, ricordando che il tour di Newsom prevede una tappa a Hong Kong prima di proseguire verso Pechino, Shanghai e le province di Guangdong e Jiangsu. Il suo viaggio in Cina segue una breve visita in Israele. La portavoce del ministero degli Esteri di Pechino Mao Ning ha fatto sapere che la Cina “accoglie con favore” la visita di Newsom, auspicando “risultati positivi” per la cooperazione bilaterale. Pechino ha sospeso i colloqui sul clima e altri colloqui con gli Stati Uniti nell’agosto del 2022 come protesta per la visita a Taiwan dell’allora presidente della Camera Nancy Pelosi. Il presidente cinese Xi Jinping ha accettato di riprendere i colloqui sul clima tre mesi dopo, in un incontro con il presidente Joe Biden in Indonesia. Da parte sua John Kerry, l’inviato Usa per il clima, ha tenuto incontri a Pechino a luglio, e da allora ha tenuto regolari videochiamate con la controparte cinese, Xie Zhenhua.(Was)