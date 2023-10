Germania: Steinmeier apre manifestazione per Israele, “ebrei non devono avere più paura”

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si è tenuta oggi a Berlino una manifestazione a sostegno di Israele aperta dall’intervento del presidente tedesco, Frank-Walter Steinmeier. Al raduno, tenuto presso la Porta di Brandeburgo, Steinmeier ha sottolineato l’importanza della tutela dei diritti della popolazione ebraica residente in Germania. “E’ insopportabile che la popolazione ebraica abbia paura ancora oggi in questo Paese”, ha detto il capo dello Stato in riferimento ad alcuni episodi di antisemitismo che si sono verificati negli ultimi giorni, dopo la ripresa delle ostilità tra Israele e Hamas.(Geb)