Medio Oriente: Meghnagi (Comunità Ebraica Milano), chiedo incontro con Sala e Fontana

- Il presidente della Comunità Ebraica di Milano Walker Meghnagi - a seguito dell'incitamento a uccidere gli ebrei sentito nel corteo pro Gaza di ieri - chiede ai vertici istituzionali cittadini e regionali un incontro. "Non è possibile fare finta di niente di fronte all'incitamento all'odio e a uccidere chi è di religione ebraica sentiti nella nostra città" comunica una nota. Il presidente Meghnagi chiede quindi un incontro di approfondimento con il sindaco di Milano Sala e il presidente della Regione Lombardia Fontana "per analizzare le cause del fenomeno e mettere in campo comuni iniziative per evitare che si ripetano fatti gravi e inaccettabili come quelli di sabato" conclude la nota. (Com)