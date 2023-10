Business news: Brasile, Stellantis, primi veicoli elettrici e ibridi saranno prodotti a Goiana a Pernambuco

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il gruppo automobilistico Stellantis ha annunciato che i suoi primi veicoli ibridi a etanolo prodotti in Brasile saranno fabbricati a partire dal prossimo anno presso l'unità industriale di Goiana, nello stato di Pernambuco. Secondo l'azienda, anche i futuri modelli elettrici al 100 per cento proverranno dalla stessa fabbrica. A livello globale, Stellantis prevede di raggiungere la completa decarbonizzazione delle operazioni e dei prodotti entro il 2038, con una riduzione del 50 per cento delle emissioni di CO2 entro il 2030. "La nostra priorità è decarbonizzare la mobilità, e vogliamo farlo in modo accessibile per il maggior numero di consumatori , sviluppando tecnologie e componenti in Brasile", ha sottolineato, in una nota, il presidente dell'azienda in America Latina, Antonio Filosa. (Res)