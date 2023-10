Clima: Singapore ed Emirati firmano otto promesse di cooperazione (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Singapore ed Emirati hanno quindi concordato di rafforzare la collaborazione nei settori dell’economia verde, dell’energia a basse emissioni di carbonio e della sicurezza alimentare, con l’obiettivo di portare avanti i propri obiettivi climatici e creare posti di lavoro verdi. Le parti hanno siglato un accordo e sette memorandum d'intesa (Mou), di cui sei relativi al clima e alle tecnologie digitali. Gli altri due documenti riguardano l’istruzione e il rafforzamento del commercio di prodotti halal. Le parti si sono dette impegnate nel sostenere gli sforzi di attuazione dei nuovi accordi di finanziamento, compreso quello di un fondo per aiutare i Paesi in via di sviluppo più vulnerabili a rispondere alle conseguenze del cambiamento climatico. "In quanto piccoli stati e hub nelle nostre rispettive regioni, Singapore e gli Emirati Arabi Uniti condividono un interesse reciproco nel promuovere il multilateralismo e un ordine mondiale basato su regole", hanno dichiarato nella nota comune. La visita del premier Lee anticipa di poco lo svolgimento della Cop28, il vertice sul clima delle Nazioni Unite che sarà ospitato a fine novembre a Dubai dal governo emiratino. (segue) (Res)