Clima: Singapore ed Emirati firmano otto promesse di cooperazione (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel corso della sua visita ad Abu Dhabi, oggi il premier singaporiano Lee e la sua delegazione hanno visitato anche la compagnia petrolifera nazionale emiratina, di proprietà statale, dove sono stati informati dall'amministratore delegato del gruppo della compagnia e presidente designato della Cop28 Sultan Al Jaber sul futuro dei piani di transizione energetica degli Emirati Arabi Uniti e sui preparativi per la conferenza sul clima. “È stata una discussione fruttuosa sulle opportunità che la decarbonizzazione, compresa la produzione di energie rinnovabili e idrogeno, potrebbe offrire agli Emirati Arabi Uniti e a Singapore", ha affermato l'addetta stampa del premier Lee, Chang Li Lin. Sia Singapore che gli Emirati Arabi Uniti – quest’ultimo importante esportatore di petrolio e gas – hanno fissato l’obiettivo di raggiungere l’azzeramento delle emissioni nette di gas serra entro il 2050, e gli Emirati sono stati la prima nazione del Medio Oriente ad impegnarsi a raggiungere l’azzeramento entro la metà del secolo. Come Singapore, anche gli Emirati Arabi Uniti dipendono fortemente dalle importazioni alimentari, con una percentuale compresa tra l’80 e il 90 per cento del cibo proveniente dall’estero. (Res)