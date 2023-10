Ambiente: Pichetto, abbiamo lavorato con visione concreta, mai ideologica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In questo anno abbiamo lavorato con grande determinazione, guardando a una nuova visione di ambiente: aperta, concreta, costruita sull’approccio scientifico, mai ideologica. Lo scrive su Facebook il ministro dell’Ambiente e della Sicurezza energetica, Gilberto Pichetto Fratin. “Il nostro impegno per l’Italia continua con la guida di Giorgia Meloni e una squadra di governo coesa e consapevole delle sfide che abbiamo di fronte. Cambiamenti climatici, cura del nostro ambiente, prospettive energetiche: sfide enormi che continueremo ad affrontare per il bene degli italiani, in un contesto di crescita sostenibile che non lasci indietro nessuno”, aggiunge. (Rin)