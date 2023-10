Difesa: Egitto conferma attacco accidentale di Israele, "lievi feriti tra i nostri militari"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Egitto ha annunciato che ci sono dei feriti di lieve entità tra le sue forze al confine con Gaza e Israele. Lo ha riferito il ministero della Difesa egiziano in un comunicato stampa. “Durante gli scontri in corso nella Striscia di Gaza, una delle torri di guardia al confine egiziano è stata colpita accidentalmente dai frammenti di un proiettile di un carro armato israeliano”, afferma la dichiarazione. "Ci sono stati lievi feriti tra alcuni soldati di sorveglianza del confine", aggiunge la dichiarazione, sottolineando che "la parte israeliana ha espresso il suo rammarico per l'incidente involontario subito dopo che si è verificato e le circostanze dell'incidente sono oggetto di indagine". (Cae)