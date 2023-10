California: sparano alla festa, due morti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Due uomini sono stati uccisi a colpi di arma da fuoco in due feste in California. Lo riferisce il “Charlotte Observer” citando le autorità locali. Il primo incidente è avvenuto nella città di Santa Maria, nella contea di Santa Barbara, dove un ragazzo di 20 anni è stato ucciso ed altre persone sono state ricoverate in ospedale per le ferite riportate a seguito di una rissa scoppiata in una festa. Secondo i media locali ci sarebbero stati altri morti ma la polizia non ha al momento confermato il numero. A Palmdale, un altro uomo è stato ucciso a colpi di arma da fuoco durante una festa, dov’è scoppiata la sparatoria. L'incidente di Santa Maria ha segnato il secondo fine settimana consecutivo in cui si è verificata una sparatoria durante una festa di Halloween.(Was)