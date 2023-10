Agroalimentare: i produttori di parmigiano lottano contro i falsari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I produttori di parmigiano reggiano sono “in lotta” contro i falsari del formaggio che viene prodotto “soltanto” nelle province di Parma, Reggio Emilia, Modena, Bologna e Mantova. È quanto riferisce l'emittente televisiva “Zdf”, aggiungendo che “soltanto un parmigiano su 15” sul mercato è quello originale. Da 89 anni, con il suo marchio, il Consorzio dei produttori cerca di tutelare il formaggio. Secondo Alberto Pecorari, responsabile del servizio istituzionale dell'ente, il valore economico del parmigiano reggiano è determinato anche da questo protezione. Al riguardo, Pecorari ha evidenziato: “Da un lato, la contraffazione danneggia i consumatori quando acquistano un prodotto falso pensando che sia quello autentico”. Dall'altro, i falsificatori “danneggiano il produttore perché quote di mercato sono conquistate dal prodotto falso che sostituisce l'originale”. Dal 2008 la denominazione “Parmesan” è protetta nell'Ue e può essere utilizzata solo per il parmigiano reggiano. Tale tutela non è prevista di fuori dell’Unione europea e e il termine è considerato “generico in alcuni Paesi. (segue) (Geb)