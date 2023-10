Agroalimentare: i produttori di parmigiano lottano contro i falsari (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo Pecorari, la somiglianza dei nomi, che non hanno nulla a che vedere con il prodotto originale, porta alcuni consumatori a lasciarsi ingannare sull'origine del formaggio e credere di acquistare quello autentico. Questi “fenomeni di evocazione” rappresentano un notevole problema per i produttori di parmigiano reggiano. La tutela del marchio è una questione delicata perché non esistono regole uniformi al di fuori dell'Ue e il Consorzio “non ha alcuna possibilità di ricorso” contro l'uso del nome come termine generico. Nel 2022 sono state denunciate mille contraffazioni, con un danno stimato a livello mondiale a due milioni di euro. Al riguardo, Pecorari ha sottolineato come il Consorzio riceva segnalazioni di produttori di parmigiano reggiano “dal Brasile all'Australia che registrano marchi”, contro cui agisce prendendo “provvedimenti”. (Geb)