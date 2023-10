Business news: Argentina, Fernandez vede presidente banca dei Brics per ufficializzare adesione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente dell’Argentina, Alberto Fernandez, si è riunito con la presidente della banca dei Brics, la Nuova Banca di sviluppo, Dilma Rousseff, nel corso della sua visita in Cina per partecipare al III Forum sulla nuova via della seta, il 17 e 18 ottobre. All’incontro, riferisce l’agenzia di stampa “Telam”, hanno partecipato anche il presidente della Banca centrale, Miguel Pesce; il segretario per le Relazioni economiche internazionali, Cecilia Todesca Bocco; il segretario generale della Presidenza, Julio Vitobello; l'ambasciatore argentino a Pechino, Sabino Vaca Narvaja, e il console a Shanghai, Luciano Tanto. L'incontro è servito per ufficializzare l'adesione dell'Argentina alla Nuova Banca di Sviluppo dei Brics, secondo quanto riferito a “Telam” da fonti della presidenza. (Res)