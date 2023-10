Ue: istituto Zew, Bce ha aumentato acquisti di titoli di Stato italiani

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Banca centrale europea (Bce) ha recentemente aumentato gli acquisti di titoli di Stato italiani, secondo un'analisi del Centro per la ricerca economica di Mannheim (Zew). È quanto riferisce il quotidiano “Frankfurter Allgemeine Zeitung”, aggiungendo che le transazioni sono reinvestimenti attuati dall'Eurotower nel contesto del suo Programma di emergenza per l'acquisto di titoli contro la pandemia di Covid-19 (Pepp).da aprile a settembre scorso. In particolare, gli acquisti netti di obbligazioni italiane ammontano a circa 2,5 miliardi di euro. La Bce ha interrotto l'acquisto di titoli di Stato prima del rialzo dei tassi di interesse. Tuttavia, l'autorità di politica monetaria europea ha previsto due canali per intervenire qualora il differenziale di rendimento tra le obbligazioni statali fosse aumentato a seguito della svolta restrittiva. In primo luogo, si tratta dello Strumento per la protezione della trasmissione della politica monetaria (Tpi), che consente alla Bce di riacquistare obbligazioni in caso di “incrementi insoliti dei rendimenti”, mai utilizzato. Vi sono poi i reinvestimenti dei titoli in scadenza del Pepp, attivati per far fronte al recente ampliamento dello “spread” tra titoli di Stato italiani e tedeschi, tornato “dopo molto tempo” al di sopra del 2 per cento. Tuttavia, per il governatore della Banca di Grecia Giannis Stournaras, “la situazione in Italia non suscita particolare preoccupazione al momento, a condizione che il governo italiano si consulti con la Commissione europea e assicuri agli investitori che continuerà ad aderire all'accordo esistente con la Commissione europea sul deficit di bilancio”. (Geb)