Business news: Brasile, ad agosto settore servizi cresce dello 0,9 per cento su anno

- Il volume d'affari del settore dei servizi in Brasile è cresciuto dello 0,9 per cento su anno ad agosto 2023. Su mese il settore segna - 0,9 per cento. Lo riferisce l'Istituto brasiliano di statistica (Ibge), evidenziando che si tratta del primo risultato mensile negativo dopo tre positivi consecutivi. Nei primi otto mesi dell'anno l'espansione del settore è del 4,1 per cento. Con il dato di agosto 2023 il settore servizi si trova l'11,6 per cento al di sopra del livello registrato a febbraio 2020, mese di riferimento prima della pandemia di nuovo coronavirus e dell'1,9 per cento al di sotto di dicembre 2022, record delle serie storiche. Il settore dei servizi aveva chiuso il 2022 con una crescita dell'8,3 per cento rispetto all'anno precedente. (Res)